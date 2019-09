POL-RT: Unfälle, Exhibitionist, Fahrzeugbrand, Einbruch, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Reutlingen

Moto-Cross-Fahrer stoßen zusammen und verletzen sich

Zu einem Zusammenstoß zweier Motorradfahrer ist es am Samstagnachmittag um 14.10 Uhr auf dem Moto-Cross-Gelände gekommen. Ein 15-jähriger Crossfahrer befuhr im Rahmen eines freien Trainings einen Steilhang und wendete aus bislang unbekannten Gründen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 29-jährigen Crossfahrerin. Der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, die 29-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Metzingen/Eningen u. A. (RT): Fahrgäste in Linienbussen gestürzt

Am Samstagmittag sind zwei Fahrgäste in Linienbussen gestürzt und mussten leicht verletzt in Kliniken eingeliefert werden. Zunächst stürzte gegen 12.00 Uhr in der Eninger Geissbergstraße eine ältere Dame, als sie sich zum Aussteigen bereit machte und während des Anhaltevorgangs den sicheren Stand verlor. Um 15.00 Uhr musste ein Linienbusfahrer aufgrund der Verkehrslage in der Sannentalstraße in Metzingen scharf abbremsen. Hierbei stürzte eine 79-Jährige, die an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte, im Bus zu Boden.

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagmittag hat sich auf der K 6745 zwischen Zwiefalten und Mörsingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Esslingen gegen 11.20 Uhr die K 6745 von Zwiefalten kommend in Richtung Mörsingen. Im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve kam dem 52-Jährigen ein größeres landwirtschaftliches Gespann entgegen. Beim Erkennen des Gespannes leitete er eine Gefahrenbremsung ein und kam hierbei zu Fall. Im weiteren Verlauf schleuderte er nach rechts von der Fahrbahn und stürzte eine Böschung hinunter, wo er zum Liegen kam. Einen Zusammenstoß mit dem landwirtschaftlichen Gespann konnte er verhindern. Der 52-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Zwiefalten war mit drei Fahrzeugen und 26 Mann an der Unfallstelle.

Esslingen (ES): Exhibitionist

Am Samstagvormittag, kurz nach 08.00 Uhr, hat sich in St. Bernhardt ein 22-Jähriger unsittlich in der Öffentlichkeit gezeigt. Beamte des Polizeireviers Esslingen konnten den jungen Mann nach einem Zeugenhinweis ermitteln. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart entsprechend angezeigt.

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeug ausgebrannt

Sehr wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum ist am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein älterer Daimler in der Reußensteinstraße im Stadtteil Jesingen vollständig ausgebrannt. Der Fahrer wurde von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht, dass es aus dem Motorraum heftig raucht. Nachdem er anhielt, geriet das Fahrzeug schnell lichterloh in Brand. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Fahrzeug ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Wernau (ES): In Wohnung eingestiegen und diverse Gegenstände entwendet

Am frühen Sonntag in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Kirchheimer Straße aufgehebelt und ist so in das Gebäudeinnere gelangt. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck, bevor er das Gebäude durch die Haustür wieder verließ. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Filderstadt (ES): Motorradfahrerin übersehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist es in den Abendstunden des Samstages in Filderstadt-Bernhausen gekommen. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus Filderstadt mit seinem Mercedes die Aicher Straße in Richtung Filderstadt-Bonlanden. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Friedensstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 42-jährige Motorradfahrerin aus Stuttgart. Diese leitete sofort eine Vollbremsung ein. Im Anschluss kam sie mit dem Motorrad zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Mercedes und am Motorrad entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr aus Filderstadt zur Reinigung der Straße angefordert werden. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brandalarm in Hotel

Die Rettungskräfte sind am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, aufgrund eines Brandalarmes mit einem Großaufgebot zu einem Hotel in der Filderbahnstraße ausgerückt. Bei ersten Überprüfungen der Feuerwehr wurde eine Rauchentwicklung in den Lüftungsschächten festgestellt, weshalb kurzzeitig die oberen Hotelstockwerke evakuiert werden mussten. Nachdem der Rauch schnell abzog und weder eine genaue Ursache, noch eine weitere Gefahr festgestellt werden konnte, wurden alle Stockwerke wieder freigegeben. Es entstand kein Sachschaden.

Ostfildern (ES): Wohnwagenanhänger beschädigt

Mindestens drei geparkte Wohnwagenanhänger sind in der Zeit zwischen Sonntag, 08.09.2019 und Samstag, 21.09.2019, beschädigt worden. Alle Anhänger waren im Industriegebiet in Ruit in der Gehringstraße abgestellt. Es wurden jeweils die Reifen zerstochen.

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers hat sich am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr ein Motorradfahrer in der Lettenstraße schwer verletzt. Der 24-jährige Harley-Davidson-Fahrer kam auf gerader Strecke ohne fremde Beteiligung zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

