Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Täter werfen Fenster ein

Kleve (ots)

Am Sonntag (01. September 2019) in der Zeit zwischen 01:00 und 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einer Spielhalle an der Ludwig-Jahn-Straße zu verschaffen, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Scheinbar wurden die Unbekannten bei ihrem weiteren Vorhaben jedoch gestört, da das Gebäude nicht betreten wurde. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

