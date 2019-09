Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Haldern - PKW fährt mit offener Fahrertür und beschädigt Skoda Roomster

Rees-Haldern (ots)

Am Freitag (30. August 2019) gegen 13:00 Uhr war eine 65-Jährige in ihrem Skoda Roomster auf der Isselburger Straße in Richtung Isselburg unterwegs, als ihr in einer Kurve ein roter PKW mit geöffneter Fahrertür entgegenkam. Die Tür stieß vorne links gegen den Skoda. Der rote Wagen, der ein Klever Kennzeichen hatte, fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Haldern. Die Polizei Emmerich erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02822 7830. (cs)

