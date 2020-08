Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Montag gegen 16.30 Uhr, musste eine 18-Jährige eine Beschädigung an ihrem BMW feststellen. Die junge Frau hatte ihren Wagen gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lyzeumstraße, neben einem Gymnasium abgestellt. Ein bislang Unbekannter soll in diesem Zeitraum die rechte Beifahrerscheibe demoliert haben. Aus dem abgestellten Personenkraftwagen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Bei der Sachbeschädigung entstand ein Schaden am Fenster in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 7610 in Verbindung zu setzten. /jh

