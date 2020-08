Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Pkw-Aufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Eine negative Überraschung erwartete eine Honda-Besitzerin, als sie am Montagmittag mit ihrem Vierbeiner von einem Spaziergang zu ihrem Auto zurückkam. Die Dame stellte ihren Wagen zwischen 12:10 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz beim Baggersee in Grafenhausen ab. Während ihrer Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Pkw-Aufbrecher die Gelegenheit, die Fensterscheibe der Beifahrerseite einzuschlagen und den im Fußraum abgelegten Rucksack samt Inhalt zu entwenden. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822/44695-0 mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass Fahrzeuge nicht dazu geeignet sind, Wertsachen aufzubewahren. Kein Versteck ist so gut, um nicht von Dieben entdeckt zu werden. /ch

