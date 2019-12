Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden, Rotenburg a.d.Fulda, Nürnberger Straße 23

Rotenburg a.d.Fulda (ots)

Am 30.12.2019, gg. 10:45 Uhr,befuhren ein 26-jähriger PKW Fahrer aus Alheim und ein 68-jähriger PKW Fahrer aus Moschen in dieser Reihenfolge die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg kommend. In Höhe der Hausnummer 23 fuhr der Morschener auf den verkehrsbedingt wartenden PKW des Rotenburgers auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR

