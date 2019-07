Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Leicht verletzter Radfahrer

Offenburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Ritterstraße zu einer Kollision einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin und einem jugendlichen Radfahrer. Als die Ford-Lenkerin gegen 7:30 Uhr in die Kehler Straße abbiegen wollte, übersah sie den aus Richtung Stadtmitte kommenden und vorfahrtberechtigten Zweiradfahrer. Aufgrund des Aufpralls stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin leistete im Anschluss erste Hilfe, und brachte den Unfall auf dem Polizeirevier Rastatt selbst zur Anzeige da der junge Radler in die Schule wollte. /gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell