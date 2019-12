Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld vom 30.12.2019

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der L 3176 Höhe Michelsrombach

Am 30.12.2019, gegen 17:10 Uhr befuhr eine 71 jährige Frau mit ihrem Opel Corsa die L 3378 von Burghaun kommend in Richtung Michelsrombach. An der Kreuzung zur L 3176 wollte sie diese queren und weiter Richtung Michelsrombach fahren. Trotz Stop- Schildes übersah sie eine von, aus Richtung Hünfeld kommende, 57 jährige Toyota Fahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden durch die Wucht des Aufpralls auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Hier konnten beide Fahrerinnen die Gewalt über ihr Fahrzeug nicht wiedererlangen und beide Fahrzeuge kamen in einem Graben zum Liegen. Sowohl die Opelfahrerin als auch die Toyotafahrerin mit ihrer Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Alles drei wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum genauen Verletzungsbild kann bisher noch keine Aussage getroffen werden. Als Beteiligten waren jedoch ansprechbar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 12000 Euro.

