Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Telefonzelle beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnacht und Samstagmittag zerstörten Unbekannte in der Allee in Bad Meinberg die Scheibe einer Telefonzelle. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung hat, richtet diese bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

