Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Einbruchsversuche.

Lippe (ots)

In der Rosenstraße hebelten Unbekannte von Freitag auf Samstag an den Türen zweier Mehrfamilienhäuser. In einem Fall öffneten sie die Tür, gelangen jedoch augenscheinlich nur in den Hausflur. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer Verdächtiges in der Tatnacht beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell