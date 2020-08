Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Demonstration verläuft friedlich und störungsfrei

Lippe (ots)

(MK) Am Samstag, 01.08.2020 fand in Lage eine Demonstration gegen die im Bürgerhaus stattfindende Landeskreissprechertagung der Partei AfD statt. An dem ab 10:00 Uhr von verschiedenen Institutionen und Parteien organisierten Aufzug durch die Lagenser Kernstadt nahmen ca. 270 Bürgerinnen und Bürger teil. Die Versammlung wurde gegen 12:35 Uhr auf dem Marktplatz ohne besondere Vorkommnisse beendet. Die Polizei begleitete den friedlichen Aufzug, der auch für mehrere Kundgebungen im Bereich der Innenstadt genutzt wurde. Der Rettungsdienst musste einmal eingesetzt werden, da eine Teilnehmerin aufgrund der Witterung nach bisherigen Kenntnissen Kreislaufprobleme bekam. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürger für den geordneten Verlauf.

