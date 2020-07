Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2020 hat die Polizei zwei Fahrer angehalten, die unter dem Einfluss von Betäu-bungsmitteln ein Fahrzeug führten. Um 23 Uhr hielten sie auf der Ückendorfer Straße einen 31 Jahre alten Mann an. Gegen drei Uhr morgens fiel den Beamten dann ein 45 Jahre alter Bochumer auf der Schwanenstraße in der Neustadt auf. Da freiwillig durchgeführte Vortests positiv waren, untersagten die Beamten den beiden Männern die Weiterfahrt und brachten sie zur Wache, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Die Beamten fertigten gegen beide Männer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

