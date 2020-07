Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am 25. Juni 2020 überfiel ein maskierter Mann mit einer Waffe einen Kiosk an der Turfstraße in Horst und flüchtete mit Geld aus der Kasse (unsere Pressemitteilung vom 26. Juni 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4635042). Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Polizeibeamte heute, 1. Juli 2020, gegen 9.30 Uhr einen dringend tatverdächtigen Mann in Mühlheim an der Ruhr vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten Kleidung und eine Schusswaffe, die auf die Beschreibung des Gesuchten passen. Die Waffe wurde sichergestellt. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung.

