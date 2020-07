Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Scheibe am Schulzentrum eingeschlagen.

Lippe (ots)

In der gestrigen Donnerstagnacht gegen 23.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einem Gebäude des Schulzentrums Werl-Aspe in der Paul-Schneider-Straße. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung machen kann, richtet diese bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

