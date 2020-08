Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

Von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte in ein Haus einer Kirchengemeinde in der Echternstraße einzudringen. Sie gingen mehrere Türen an, die den Einbrechern jedoch standhielten. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

