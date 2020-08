Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fitnessgerät angezündet.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 5:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in den Badeanstaltsweg ausrücken. Unbekannte hatten an dem Verpackungsmaterial von Fitnessgeräten gezündelt, die im Park aufgestellt werden sollten. Ein Gerät wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch und verhinderte weiteren Schaden. Hinweise zur Brandstiftung übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

