Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Pritschenwagen mit Planenaufbau und Werkzeug von Betriebsgelände: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Einen Einbruch in eine Lagerhalle sowie die Garage eines städtischen Betriebs in Baunatal, bei dem bislang unbekannte Täter neben einem VW Pritschenwagen mit Planenaufbau mehrere Werkzeuge gestohlen hatten, musste ein Mitarbeiter in der Nacht zum heutigen Mittwoch feststellen. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher sowie den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichten, hatten die Täter auf dem Betriebsgelände im Aueweg mehrere Türen und Tore der Lagerhalle sowie der Garage brachial geöffnet. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen neben den Werkzeugen, wie Kettensägen und einen Motortrennschleifer, auch den Schlüssel für den zwei Jahre alten VW mit dem Kennzeichen KS-B 866. Es handelt sich um einen weißen Pritschenwagen mit grauem Planenaufbau. An beiden Türen des Fahrzeugs befinden sich die Schriftzüge "Stadt Baunatal" und ein Logo der Stadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit insofern eingrenzen, dass der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und der vergangenen Nacht, gegen 4 Uhr, stattgefunden hatte. Von dem VW und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch eine eingeleitete, europaweite Fahndung konnte noch nicht zum Auffinden des Fahrzeugs führen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

