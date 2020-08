Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

schwarzer Alfa Romeo flüchtig.

Gerolstein (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2020, gegen 22:10 Uhr, kollidierte ein schwarzer Alfa Romeo mit dem schmiedeeisernen Tor eines Anwesens im Kyllweg von Gerolstein. Zuvor bereits war dieser PKW umstehenden Zeugen im Bereich des Rathauses wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. Nach der Kollision entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeugführer allerdings in Richtung der Raderstraße, ohne eine Schadensregulierung anzustreben. Der Alfa Romeo müsste an der Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen, weil an der Unfallstelle entsprechende Zubehörteile der Beleuchtungseinrichtungen aufgefunden werden konnten, also zurückblieben. Weitere Hinweisgeber könnten ihre Eingaben an die Polizeiinspektion Daun bzw. an die Polizeiwache in Gerolstein richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun / 06592-9626-0 bzw.

Polizeiwache Gerolstein / 06591-9526-0.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell