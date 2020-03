Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (02.03.2020)

Steißlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag am Kreisel Radolfzeller Straße / Remigiusstraße ereignet. Die 53-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz GLK befuhr die Remigiusstraße aus dem anliegenden Wohngebiet heraus in Richtung des Kreisverkehrs und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den VW Fox einer 26-jährigen Pkw-Lenkerin, die auf der Landesstraße 226 aus Richtung Radolfzell in Richtung Steißlingen fuhr, weshalb es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

