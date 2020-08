Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Gefahrenbremsung löst Unfall aus

Sinzheim (ots)

Für eine 65-Jährige endete am Montag die Begegnung mit einem Reh unmittelbar in einem Verkehrsunfall. Die Mercedes-Fahrerin steuerte gegen 22 Uhr von Bühl kommend in Richtung Sinzheim. Etwa 500 Meter vor Ortseingang erblickte die Dame das Tier auf der Fahrbahn und leitete eine Vollbremsung ein. Unweit entfernt war eine Renault-Fahrerin, aus gleicher Richtung kommend, unterwegs. Die Bremsung erkannte die junge Fahrerin offenbar zu spät und fuhr der Vorausfahrenden auf. Die 17 Jahre alte Fahrerin war in Begleitung einer 47-Jährigen und einem weiteren Beifahrer.Sowohl die 17-Jährige, als auch die 47-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, ihre Begleitung wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen, blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Bei der Kollision entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro.

/jh

