POL-KLE: Kevelaer - Fußgängerin übersehen

Kevelaer (ots)

Mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde musste am Mittwochnachmittag, 01.07.2020, eine 84 Jahre alte Frau aus Kevelaer in das Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 17:45 Uhr durch eine 67 Jahre alte Autofahrerin aus Kevelaer offenbar beim Rückwärtsrangieren aus einer Parklücke auf der Bury St. Edmunds-Straße übersehen und erfasst worden. Die Polizei Kleve rät bei derartigen Fahrmanövern zu besonderer Vorsicht. Am besten sei es - falls möglich - sich beispielsweise durch einen Beifahrer einweisen zu lassen. (SI)

