Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200417 - 0363 Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Radfahrer - schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am Sonntag, den 12.04.2020, ereignete sich auf der Bleichstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Radfahrer kollidierte. Der 55 Jahre alte Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

Der 45-jährige Fahrer eines Land Rover war gegen 18:55 Uhr mit seinem Pkw auf der Bleichstraße in Richtung Seiler Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 überholte er auf der dort vierspurigen Straße rechtsseitig einen Pkw. Nach dem anschließenden Wechsel vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen, kollidierte der Land Rover aus bislang ungeklärter Ursache mit dem links neben ihm fahrenden Radfahrer. Der 55-jährige stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad auf den Asphalt. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der Zustand des Radfahrers stabil aber kritisch. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

