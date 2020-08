Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach körperlichem Übergriff - Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung, die sich am Montagabend gegen 19:40 Uhr vor einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße in Rastatt ereignete, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Hintergründe, die den bislang noch unbekannten Angreifer dazu bewogen haben, einen 51-jährigen Mann und dessen zur Hilfe eilende 47-jährige Bekannte zu Boden zu stoßen, sind noch völlig unklar. Durch den Vorfall wurden beide Personen leicht verletzt. Zudem wurde ein am Tatort abgestelltes Fahrzeug am Tankdeckel beschädigt. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zur Identität des nun gesuchten Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222/761-0 mit der Polizei in Rastatt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell