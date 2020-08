Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Verschiedene Drogen eingenommen?

Renchen (ots)

Einem 24 Jahre alten Autofahrer steht nach einer Verkehrskontrolle am späten Montagvormittag ein mehrwöchiges Fahrverbot bevor. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben den Mittzwanziger gegen 11:30 Uhr in der Vogesenstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei ergaben sich Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest bestätigte die Verdachtsmomente und zeigte den Polizisten an, dass der Opel-Lenker möglicherweise gleich unter der Einwirkung von drei unerlaubten Substanzen gestanden haben dürfte. Eine erhobene Blutprobe wird hierüber genaueren Aufschluss geben. Ferner konnten die Gesetzeshüter im Auto knapp zwei Gramm Cannabis auffinden und sicherstellen, weswegen sich der 24-Jährige neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, überdies einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegenübersieht.

