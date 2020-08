Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Mit Einkaufswagen gegen geparktes Auto? Polizei sucht Zeugen

Oberkirch (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch ermitteln seit Dienstagabend wegen einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Appenweierer Straße und erhoffen sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 17:30 Uhr und 17:45 wurde ein unmittelbar neben den dortigen Behinderten- und Familienparkplätze geparkter Audi beschädigt. Möglicherweise wurde der Schaden von einem Einkaufswagen verursacht. Der bislang Unbekannte zog es vor, sich aus seiner Verantwortung zu stehlen und hinterließ einen Schaden von circa 1.500 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Schadensverursacher geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 an die Ermittler des Polizeipostens Oberkirch.

