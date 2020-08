Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zugebissen

Appenweier (ots)

Ein 25 Jahre alter Hundebesitzer muss sich nach einer Beißattacke seines Vierbeiners nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auseinandersetzen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Oberkircher Straße. Dort war gegen 15:45 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Elektro-Scooter in Richtung B 28 unterwegs. Unvermittelt sei hierbei ein freilaufender Hund auf ihn zu gerannt und habe ihm in die Wade gebissen. Um sich vor weiteren Angriffen des aggressiv wirkenden Tieres zu schützen, flüchtete der Endzwanziger auf einen Baum und wartete dort das Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung des Polizeipostens Appenweier ab. Der Mischlingshund bellte auch noch in Gegenwart der Polizisten und ließ sich erst einfangen, als eine verständige Angehörige des Hundehalters vor Ort erschien. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Polizeihundeführerstaffel geführt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell