Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl eines Pedelecs in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben ein hochwertiges Pedelec aus einem Schuppen im Breslauer Weg in Ganderkesee entwendet.

Dabei wurde in der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni 2020, 07:30 Uhr, ein verschlossener Schuppen aufgebrochen. Aus dem Schuppen, in dem auch mehrere Fahrräder ohne Elektroantrieb untergestellt waren, wurde gezielt ein mattschwarzes Pedelec des Herstellers Gazelle entwendet. Der Neuwert wurde mit 2.500 Euro angegeben.

Wer in der tatrelevanten Nacht verdächtige Personen in der Nähe der Breslauer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (706643).

