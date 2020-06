Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Wohnungseinbruch in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag, 25. Juni 2020, in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Hogelied' in Hude eingebrochen.

In der Zeit von 10:30 und 10:55 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Zum entstandenen Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im Bereich der Straßen Hogelied und Waldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (708725).

