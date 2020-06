Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag, 25. Juni 2020, in ein Einfamilienhaus in der August-Hinrichs-Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Dazu drückten sie zwischen 09:00 und 09:30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Hier wurde erfolglos nach Wertgegenständen gesucht. Anschließend wurde das Grundstück vermutlich über die Terrasse verlassen. Der entstandene Sachschaden belief sich auf 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (707677).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell