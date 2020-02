Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei anlässlich 56. MSC im Einsatz Sicherheit aller Bahnnutzer hat höchste Priorität

München (ots)

Vom 14. bis 16. Februar findet in der bayerischen Landeshauptstadt die 56. Munich Security Conference - MSC statt. Die Münchner Bundespolizei wird da-zu ab Freitag (14. Februar) in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Gebiet der Bahnanlagen, verstärkt unterwegs sein.

Am kommenden MSC-Wochenende werden deutlich mehr Bundespolizisten als gewohnt in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten unterwegs sein. Hierfür werden die in München ansässigen Stammkräfte durch Beamte aus ganz Bayern unterstützt. Zu den Schwerpunktzeiten werden sich rund 180 Beamte gleich-zeitig im Einsatz befinden. Ganz besonders werden die Beamten und Beamtinnen neben dem Haupt-, dem Ost- und Pasinger Bahnhof da-bei auch die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltepunkten Marienplatz und Karlstor (Stachus) rund um das Demonstrationsgeschehen im Blick haben. "Aufgabe der Bundespolizei ist es, den Demonstrationsteilnehmern und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten", so Einsatzleiter Polizeidirektor Jürgen Vanselow. "Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzer der Bahn und deren Anlagen". Er betont aber auch: "Gegen Gewaltbereite wird unverzüglich und mit niedriger Einschreitschwelle vorgegangen werden". Dabei verweist der Einsatzleiter auch auf das "Sicherheits-Netzwerk" der Bundespolizei und ergänzt da-zu: "wie zu anderen Anlässen auch, werden Dienststellen bundesweit polizeilich relevante Demonstrationsteilnehmer, die mit der Bahn anreisen, vormelden und die Maßnahmen in den Münchner Bahnhöfen ggf. danach ausgerichtet werden".

Die Pressestelle der Münchner Bundespolizei twittert anlassbezogen unter #MSC2020 und #Siko auf dem Account @bpol_by. Medienanfragen zu Einsatzanlässen, vorwiegend im bahnpolizeilichen Zuständigkeitsbereich, bitten wir aus-schließlich an die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion München unter den

- Festnetznummern 089-515550-215 /-224 bzw. den - Mobilnummern 0171-3559659 / 0175-9021235

zu richten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell