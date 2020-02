Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 31-Jähriger verwirkt Bewährung und muss in Haft

Regensburg (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (12. Februar) einen 31-Jährigen verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Amberg eingeliefert.

Bundespolizisten kontrollierten am Mittwochvormittag einen 31-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof in Regensburg. Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten einen Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Schwandorf vom Januar 2020 fest. Das Gericht hatte den Gesuchten im Februar 2019 wegen falscher Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Die Strafvollstreckung wurde gegen Auflagen auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte verstieß in der Folge aber gröblich und beharrlich gegen die Bewährungsauflagen und zeigte zudem einen Wohnsitzwechsel nicht an. Das Gericht hat deshalb die Aussetzung der Strafvollstreckung widerrufen und Sicherungshaftbefehl angeordnet.

Nach Vorführung am Amtsgericht Schwandorf lieferten die Bundespolizisten den Verhafteten am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Amberg zur Verbüßung der dreimonatigen Freiheitsstrafe ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell