Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 54-jährige Frau erlitt am Donnerstag, 25. Juni 2020, 13:50 Uhr, leichte Verletzungen bei einem Auffahrunfall in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Die Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Opel den rechten Fahrstreifen der Stedinger Straße in Richtung Deichhausen. Vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage in Höhe der Straße 'Am Wollepark' musste sie ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Das registrierte der folgende Fahrer eines Citroen zu spät und fuhr auf das Heck vom Opel auf.

Die 54-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Beifahrerin im Opel, ihre 16-jährige Tochter, und der 66-jährige Unfallverursacher aus Delmenhorst blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf insgesamt 7.000 Euro beziffert wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell