Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Tierisch abgelenkt

Lautenbach (ots)

Ein kleines Insekt sorgte am Dienstag für einen Unfall auf der B 28 und einen Sachschaden an einem Auto. Unbekümmert lenkte ein 64-Jähriger seinen Wagen auf der B28 von Lautenbach kommend in Richtung Oppenau, als er gegen 17.15 Uhr in einer leichten Linkskurve eine Wespe im Wagen erblickte. Vermutlich durch die Ablenkung des kleinen Besuchers manövrierte der Mann seinen Opel gegen die Leitplanke. Bei der Kollision mit der Fahrbahnbegrenzung entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Opel-Fahrer blieb nach derzeitigen Kenntnissen unverletzt.

