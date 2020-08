Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fahrradfahrer leicht verletzt, Polizei sucht Unfallzeugen und Fahrer/Fahrerin eines VW Touran

Ettenheim (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Ettenheim erst am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, hat sich bereits vor einer Woche (28. Juli) in der Freiburger Straße ein Unfall zugetragen, bei dem sich ein 18-Jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat. Laut Schilderung des Heranwachsenden sei er gegen 9 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als ein vor ihm fahrender schwarzer VW Touran ohne Vorankündigung abgebremst und ihn hierdurch zu einer Gefahrenbremsung gezwungen haben soll. Der Radler stieg hierbei über den Lenker ab und überschlug sich. Die hinterherfahrende Mutter nahm den Gestürzten in ihrem Wagen auf und brachte ihn nach einer Erstversorgung zur Schule. Dort konnten Mutter und Sohn aus der Entfernung auch wieder den schwarzen Touran erblicken, ohne allerdings das Kennzeichen des Wagens ablesen zu können. Von der Straße "Im Bienle" sei der Touran in die Schwarzwaldstraße abgebogen. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nun auf der Suche nach dem Fahrer/Fahrerin des schwarzen VW Touran und bitten diesen, aber auch mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer: 07822 44695-0 bei ihnen zu melden.

