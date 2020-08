Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Im Streit mit Messer verletzt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Dienstagabend in der Elsässer Straße sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 17:30 Uhr zwischen einem 39-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann zu Streitigkeiten gekommen sein. In deren Verlauf soll der als circa 190 Zentimeter große, etwa 25 Jahre alte und dunkelhäutig beschriebene Mann ein Taschenmesser gezückt und damit seinem Widersacher Schnittverletzungen an dessen Hand und Unterlippe zugefügt haben. Anschließend habe er sich in Richtung Freiburger Straße entfernt. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur; auch eine umgehende Fahndung mit mehreren hinzugezogenen Streifenbesatzungen führte nicht zum gewünschten Erfolg. Der nun Gesuchte soll eine kurze, grüne Hose getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität des Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

