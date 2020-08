Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B 33 - Mit Radfahrerin kollidiert und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Haslach (ots)

Nach einer Kollision am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Steinacher Straße zur Schwarzwaldstraße hat eine 66-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Feststellungen war die Radlerin gegen 8:45 Uhr auf dem Radweg entlang der B 33 unterwegs und wollte die Kreuzung ordnungsgemäß bei Grünlicht queren. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte gleichzeitig nach rechts und mutmaßlich bei Rotlicht in Richtung Hofstetten abbiegen und kollidierte hierbei mit der 66-Jährigen. Während die Velo-Lenkerin stürzte, entfernte sich der Autofahrer/die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07832 97592-0 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung zu setzen.

