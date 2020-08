Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Diebstahl in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagabend in der Arrestzelle des Polizeireviers Offenburg wiedergefunden, nachdem er zwei Mal im gleichen Drogeriemarkt in der Innenstadt beim Diebstahl ertappt wurde. Erstmalig trat der Endfünfziger gegen 16 Uhr in Erscheinung, als er ohne zu bezahlen zwei Flaschen Wein aus dem Geschäft nach draußen befördern wollte. Gute zwei Stunden später startete der offensichtlich durstige 'Wiederholungstäter' einen weiteren Versuch und wurde abermals vom aufmerksamen Ladendetektiv bei seinen diebischen Machenschaften beobachtet. Um das Katz-und-Maus-Spiel nicht fortwährend weiterzuführen, wurde der 59-Jährige bis zur Schließung der Ladengeschäfte kurzerhand in Gewahrsam genommen. Das Straftatenkonto des Mannes erweitert sich nun um zwei weitere Diebstähle.

