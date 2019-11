Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A 215

Hoffeld

RD-ECK - Damhirsch an der A 215 geschossen

BAB A 215 / Hoffeld / Kreis RD-ECK (ots)

191119-1-pdnms Damhirsch an der A 215 geschossen

BAB A 215 / Hoffeld / Kreis RD-ECK. Nachdem auch am Montagabend (18.11.19, gegen 22.20 Uhr) Autofahrer einen Hirsch neben und sogar auf der Fahrbahn meldeten, veranlassten die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Neumünster die Vollsperrung der A 215. Die Beamten baten die örtlichen Jagdausübungsberechtigten um Unterstützung. In einem günstigen Moment konnte ein Jäger das Tier erlegen. Dabei handelte es sich laut Jagdausübungsberechtigtem um ein altes Damwild. Die Autobahn war zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass Autobahnen nicht wildfrei sind. Gerade bei Dunkelheit und sonst schlechter Sicht ist mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

