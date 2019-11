Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Betrunken im Straßenverkehr

Neumünster (ots)

191117-1-pdnms Betrunken im Straßenverkehr

Neumünster. Alkoholkonsum führte zu zwei Unfällen in Neumünster. Am Samstag (16.11.19, 13.45 Uhr) wurde an der Ecke Friedrichstraße / Rendsburger Straße ein Radfahrer (44) leicht verletzt, als er mit einem Auto zusammenstieß. Nach Feststellung der Polizei hatte der Fahrer (49) eines Smart bei Grün die Friedrichstraße in Richtung Rendsburger Straße verlassen wollen, als ein Radfahrer das Rotlicht der Ampelanlage missachtete und seinerseits die Friedrichstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Ortsausgang überquerte. An dem Smart entstand nicht unerheblicher Frontschaden. Der Radfahrer konnte sich kaum auf den Beinen halten, ein Alcotest verlief positiv. Zudem bestand der Verdacht auf Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde angeordnet. In der Nacht zum Sonntag (17.11.19, 01.20 Uhr) meldete der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Rendsburger Straße eine Autofahrerin, die offensichtlich betrunken war und das Tankstellengelände mit dem Auto verlassen hatte. Zuvor hatte sie beim Rangieren jedoch ein Verkehrszeichen beschädigt. Bei der Überprüfung des Fahrzeughalters wurde die Frau (59) angetroffen. Sie hatte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Sönke Hinrichs

