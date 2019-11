Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster 65 Jahre Polizei-Handpuppenbühne Neumunster - Einladung zum Pressetermin

Neumünster (ots)

191115-1-pdnms 65 Jahre Polizei-Handpuppenbühne Neumünster - Einladung zum Pressetermin

Neumünster. Zur Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Handpuppenbühne der Polizei Neumünster laden wir recht herzlich ein. Wir präsentieren das Puppenstück "Die Kantsteinhelden" zum Auftakt der Aktion "Kantsteinhelden halten hier" vor Schülerinnen und Schülern und Ehrengästen im Museum Tuch und Technik (Neumünster, Kleinflecken) am Dienstag, 19. November 2019. Beginn ist 10 Uhr. Um 11 Uhr ist eine besondere Aktion vor dem Gebäude geplant, auf die wir an dieser Stelle aufmerksam machen möchten. Im Museum präsentieren wir eine Sammlung alter Puppen, Requisiten, Fotos, Kulissen und so weiter aus 65 Jahren Polizei-Handpuppenbühne.

Sönke Hinrichs

