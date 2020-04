Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt flüchtigen Straftäter - Beamtin verletzt

Am frühen Morgen des 08.04.2020 betrat ein 39 jähriger Türke einen Supermarkt im Hauptbahnhof Münster und beleidigte das dortige Personal massiv und lautstark. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhofstraße, Mitarbeiter eines eingesetzten Sicherheitsdienstes verfolgten ihn.

Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm ebenfalls die Verfolgung auf und stellte den Täter in der Nähe eines Hotels gegenüber des Hauptbahnhofs. Bei der Festnahme leistete der Täter Widerstand und musste von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin verletzt. Ermittlungen ergaben, dass der Täter in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die verletzte Beamtin begab sich in ein Krankenhaus und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

