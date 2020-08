Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Von der Weide gestohlen

Gaggenau (ots)

Ein 24-Jähriger musste am Dienstag die Beamten des Polizeipostens Gernsbach wegen einem Diebstahl alarmieren. Sein Weidezaungerät wurde scheinbar in der Nacht durch unbekannte Langfinger vom Weidegrundstück entwendet. Gegen 5 Uhr hatte er das Fehlen des Hilfsmittels festgestellt. Die Wiesenfläche befindet sich oberhalb des Waldfriedhofs Gaggenau in Richtung Sulzbach. In diesem Bereich hatte der Besitzer 74 Schafe eingezäunt. Zur Kontrolle war er zuletzt gegen 0 Uhr vor Ort, bis dato war die Gerätschaft im Wert von rund 1.000 Euro noch an Ort und Stelle. Den Zeitraum seiner Abwesenheit hatten die mutmaßlichen Langfinger offenbar für den Diebstahl genutzt.

