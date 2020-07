Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Versicherungsgeschäftsstelle

Lippe (ots)

(KF)In der Nach von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Büroräume einer Versicherungsagentur in der Langen Straße ein. Die Täter zerstörten die Glaseingangstür und entwendeten eine Geldkassette. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell