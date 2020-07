Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Motorradfahrer verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagvormittag befuhr ein 67jähriger Bielefelder Kradfahrer mit seiner BMW die Ostwestfalenstraße von Bielefeld nach Lemgo. Am Kreisel Ostwestfalenstraße/Oerlinghauser Straße fuhr ein 67jähriger PKW-Fahrer aus Leopoldshöhe in den Kreisel ein und beachtete nicht die Vorfahrt des Motorradfahrers. Das Motorrad wurde seitlich gerammt, der Kradfahrer stürzte und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Herford verbracht. Das Motorrad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090, zu melden.

