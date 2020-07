Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Täter nach Büroeinbruch ohne Beute geflüchtet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitag, 17:30 h, bis Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in die Büroräume eines Gewebebetriebes an der Klingenbergstraße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, wurde zunächst ein Fenster aufgebrochen und im Gebäude eine weitere Tür. Direkt nach dem Einbruch verschwanden die Täter ohne Beute und ohne die Räume wirklich nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter durch Zeugen gestört wurden. Hinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090.

