Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Eigentümer verletzt.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen überraschte der Eigentümer eines leerstehenden Hauses Einbrecher in dem Gebäude in der Otto-Hahn-Straße. Eine Gruppe Jugendlicher war offenbar durch ein Fenster in das baufällige Haus eingestiegen. Durch ein Klirren war der 58-jährige Eigentümer aufmerksam geworden und schaute im Gebäude nach dem Rechten. Als er die Jugendlichen entdeckte, schlug ein junger Mann ihm mit einem Dachziegel vor die Stirn und flüchtete mit der Gruppe. Zwei der Tatverdächtigen für den Einbruch konnten vor Ort durch Polizeibeamte angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der Verletzte wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

