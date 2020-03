Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Bewohner überraschen Tatverdächtigen

Neuss/Dormagen (ots)

Am Donnerstagvormittag (19.03.), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:40 Uhr, kam es an der Wolkerstraße im Neusser Norden zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelte die Eingangstür einer Obergeschosswohnung auf. Anschließend durchsuchte er Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen ihm dabei ein Smartphone und zwei Oberhemden in die Hände.

In Dormagen-Horrem hatten am frühen Freitagmorgen (20.03.) Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bruegelweg ungebetene Gäste zu Besuch. Als sie, gegen 03:45 Uhr, verdächtige Geräusche hörten, machten die Zeugen auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der vermeintliche Einbrecher, der sich bereits in der Wohnung befand, aus dem Haus in unbekannte Richtung. Beschreiben konnte der Wohnungsinhaber die Täter nicht. Eine Fahndung nach Verdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

