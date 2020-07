Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte drei Fahrzeuge in Hörstmar und Lieme auf und stahlen Werkzeug. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mercedes Sprinter in der Friedrich Ebert-Straße, einem Ford Transit im Alten Postweg und einem Mercedes Vito in der Königsbergerstraße ein. Sie stahlen Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Sägen und weiteres Werkzeug im Wert von rund 10000 Euro aus den Wagen. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, wenden sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

