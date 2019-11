Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Selbständig gemacht

Baden-Baden (ots)

Da eine 43-jährige Autofahrerin ihren Wagen am Dienstagmorgen in der Hardstraße offenbar nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte, kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Renault machte sich kurz vor 11 Uhr, aufgrund des dortigen Gefälles selbstständig und kollidierte in der Folge mit einer Grundstücksmauer. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

