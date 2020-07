Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Wagen demoliert.

Lippe

Fünf PKWs beschädigten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Neuen Straße. An allen Wagen waren Außenspiegel zerkratzt oder aus der Halterung gebrochen. Zeugen der Sachbeschädigungen informieren bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 über ihre Beobachtungen.

